استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة [14/يوليو/2017] القدس المحتلة- سبأ:

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.



ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن دائرة الإعلام في الأوقاف الإسلامية قولها: إن “قوة من الاحتلال لاحقت 3 شبان داخل باحات المسجد الأقصى بذريعة إطلاقهم النار باتجاه أفراد من شرطة الاحتلال وأصابتهم بالرصاص وهم ملقون على الأرض في باحات الأقصى”.



وأضافت: إن “قوات الاحتلال اغلقت المسجد الأقصى ومنعت الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار” مشيرة إلى أن الاحتلال أعلن المسجد الأقصى “منطقة عسكرية يمنع بموجبها على المصلين دخوله إضافة إلى البلدة القديمة” كما أعلن عن منع إقامة صلاة الجمعة.



بدورها أشارت متحدثة باسم قوات الاحتلال إلى إصابة ثلاثة من عناصرها بجروح بينهم اثنان إصابتهما بالغة الخطورة.



وكان شابان فلسطينيان استشهدا أمس الأول وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

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