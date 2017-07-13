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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 11:55:23ص
الجيش واللجان الشعبية يواصلون تكبيد العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تكبيد العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات وفي جبهات ما وراء الحدود.
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الجيش واللجان الشعبية يواصلون تكبيد العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تكبيد العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات وفي جبهات ما وراء الحدود.

 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع للجنود السعوديين في الفريضة بجيزان وسقوط قتلى وجرحى ، فيما تم  قنص جندي سعودي في موقع الكرس وأثنين آخرين  بموقع المعريضة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقع الضبعة بنجران محققة إصابات مباشرة.

وفي محافظة الجوف شن أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في مديرية المتون محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما تم كسر زحف على جبل عنبرة الاستراتيجي والتباب المجاورة له في المتون.. وشن أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما آخر على مواقع المرتزقة في وادي شواق والسلان بالمصلوب وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة جنوب صفر الحنايا ونوبة صابر في مديرية الغيل، وتم قنص أربعة مرتزقة في مديرية المصلوب، وكذا استهداف تجمعات المرتزقة في منطقة الخليفين بعدد من قذائف المدفعية، مشيرا إلى مصرع القيادي المرتزق  الملازم توفيق عبدالمعز مسعد عبدالله ، والمرتزق اسماعيل ياسين عبدالمجيد غالب من أبناء مديرية القبيطة  والمرتزق فواز عبده محمد الحاج الشغدري من أبناء ماوية.

وحسب المصدر فإن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي تجمع للمرتزقة في مديرية الحزم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، فيما استهدفت المدفعية تبة القناصين بمديرية الغيل .

وفي محافظة تعز تم  كسر زحف للمرتزقة على تبة المفاليس والخزان في جبهة حيفان بمحافظة تعز  وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ،وتم إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات المرتزقة شمال يختل بالمخا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان شرق يختل .. ومصرع ستة من مرتزقة العدوان في مديرية صالة، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة شمال غرب العمري بمديرية ذباب.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي، فيما لقي ثلاثة مرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمأرب، وتم استهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء  بعدد من قذائف المدفعية.. فيما لقي القيادي الداعشي خالد الطيري مصرعه في جبهة مريس بالضالع.
سبأ
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