طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية [14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته التي استهدفت منازل المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على مديرية شدا محافظة صعدة و13 غارة على مديرية كتاف و غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهرة ، فيما استهدف العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي منطقة الغور بمديرية غمر.



وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بجروح إثر ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة البرح في مديرية مقبنة محافظة تعز ، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة العمري في مديرية ذباب.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على مديرية ميدي بحجة وأربع غارات على الأطراف الشرقية لمديرية المتون بالجوف، وغارة على مديرية صرواح بمأرب.

سبأ