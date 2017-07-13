مكتب صناعة أمانة العاصمة يضبط 224 مخالفة تموينية في شهرين [14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الشهريين الماضيين 224 مخالفة تموينية ومواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخالفات التي ضبطت خلال شهري شعبان ورمضان المبارك الماضيين في مديريات الأمانة العشر ، شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي و لا تحمل تاريخ صلاحية وأخرى سيئة التخزين.



وأشار إلى أن لجان الضبط الميدانية التي تم تشكيلها وفق قرار أمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين جمعان وبحسب الخطة الرقابية التموينية والسعرية للمكتب للفترة قبل وخلال شهر رمضان المبارك ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة 412 طن قمح ودجاج مستورد وماجي وأرز وأدوات تجميل ودقيق ومشروبات وعصائر.. مبينا أنه سيتم إتلاف هذه الكميات الكبيرة خلال الشهر الجاري بعد أن يتم استكمال إجراءات الإتلاف اللازمة .



وأوضح الخولاني أنه تم إتلاف 462 طن خلال شهر رمضان والفترة المنصرمة من عام 2017م وهي مواد غذائية متنوعة أجبان وشكولاته ومنظفات وزبادي وبقوليات.. منوها بأن إجمالي ماتم إتلافه خلال عام كامل من شهر رمضان للعام الماضي حتى شهر رمضان لهذا العام نحو 836 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بدون الكميات المحرزة.



ولفت مدير عام مكتب الصناعة بالعاصمة صنعاء إلى إنه تم إحالة 187 قضية إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية) حيال 12 قضية تموينية ، بينما لا تزال 25 مخالفة تموينية قيد الإجراءات القانونية.

سبأ