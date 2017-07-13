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مناقشة الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الإمتحانية بمديرية مزهر
[13/يوليو/2017] ريمة - سبأ :
ناقش إجتماع بمديرية مزهر محافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، الإجراءات الكفيلة بالحد من أي إختلالات جراء نقل المراكز الإمتحانية للشهادة الثانوية بالمديرية إلى مركز المحافظة.
وتطرق الإجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري إلى السبل الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الإمتحانات بكل سهولة.
وأكد الإجتماع ضرورة تعاون أولياء الأمور والقيادات المجتمعية بالمديرية لإنجاح العملية الإمتحانية .
سبأ