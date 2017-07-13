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رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وفاة سعيد قائد المخلافي
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سعيد قائد المخلافي .
جاء فيها:
الأخ بجاش سعيد قائد المحلافي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإخوانه وكافة أولاد وأسرة الوالد المرحوم سعيد قائد المحلافي في منطقة المخلاف بشرعب السلام .. تلقينا بحزن عميق وفاة والدكم الأستاذ سعيد قائد المخلافي الذي كان في حياته نموذجا للإنسان المتميز بروح البذل والعطاء والعمل من أجل الآخرين وستظل حياته حاضرة فيما تركه فيكم من جميل الأثر وحسن التربية وروح المبادرة والوطنية الصادقة والتفاني في سبيل نهضة اليمن وازدهاره .
تغمد الله الفقيد الراحل بواسع رحمته وألهمكم وكافة الأسرة ومحبيه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ