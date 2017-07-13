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أمانة العاصمة تمدد فترة تحمل 30 بالمائة من المبالغ المسددة لمؤسسة المياه لشهر إضافي
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أقرت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تمديد فترة تحمل السلطة المحلية 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قبل مشتركي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة لشهر إضافي.

وأوضح أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار التمديد لشهر إضافي يأتي مراعاة لظروف ومعاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وثلاثة أشهر .

وأشار إلى ان السلطة المحلية بالأمانة تهدف من قرار التمديد إلى تشجيع سكان ومواطني الأمانة على الإستفادة من التسهيلات المقدمة لهم بتحمل الأمانة 30 بالمائة من أي مبلغ يتم تسديده، كتسديد إضافي للمشترك.

وأكد أن قرار قيادة السلطة المحلية بالأمانة بتحمل 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قيمة الفاتورة كتسديد إضافي جاء في خدمة المواطن بالدرجة الأولى لتخفيف معاناته جراء الأوضاع التي تمر به البلاد .

ودعا جمعان وسائل الإعلام إلى التعاون مع مؤسسة المياه بتوعية المواطنين بأهمية تسديد ما عليهم من مستحقات والتزامات مالية حتى تتمكن المؤسسة من أداء واجبها والإيفاء بتوفير المياه.

كما أكد أنه رغم التحديات التي تواجهها السلطة المحلية في مختلف الجوانب الخدمية وأبرزها الصحية والمياه والنظافة في ظل شحة الموارد المالية، إلا أنها ستستمر في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بأمانة العاصمة التي تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نازح من المحافظات وتقديم الدعم اللازم لمؤسسة المياه وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها.

وإنتهت فترة التمديد الأولى اليوم الخميس التي إستمرت شهر، شهدت خلالها مكاتب التحصيل التابعة لمؤسسة المياه ومكاتب البريد والمنافذ المعتمدة الأخرى إقبال من المواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة للمؤسسة إستجابة لقرار قيادة السلطة المحلية.

فيما ثمن القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس مبادرة قيادة السلطة المحلية بالأمانة بالتمديد لفترة إضافية لمدة شهر وإهتمامها في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية لمؤسسة المياه تواصل حملة تسليم فواتير المياه للمواطنين وبراشور توعوي لحثهم على التعاون مع المؤسسة لتتمكن من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه .. داعيا المواطنين إلى تسديد من عليهم من متأخرات والاستفادة من قرار السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتشجيعها للمشتركين الملتزمين بالتسديد وتحملها نسبة 30 بالمائة من أي مبلغ يسدد من الفاتورة كتسديد إضافي وكذا الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمواطنين في التقسيط المريح للمبالغ المتأخرة.

وأكد مداعس أن المؤسسة تبذل جهود لتوفير وإستمرار خدمة المياه والإلتزام بالجدول الزمني لتوزيعها على الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة ..مبيناً أنه ورغم إرتفاع التكاليف إلا أن قيمة التعرفة لا تزال كما هي بنفس القيمة السابقة استشعارا من المؤسسة بالمسئولية لما يعانيه المواطن جراء العدوان والحصار.

وأوضح أن المؤسسة تعاني في الوقت الحالي من عجز شبه كامل في تغطية النفقات التشغيلية نتيجة الإنخفاض في الايرادات المحصلة من المشتركين والتي تعتمد عليها المؤسسة.
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