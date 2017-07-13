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مناقشة القضايا المتصلة بالبطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
عقدت لجنة إستكمال البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية إجتماعها الثاني اليوم بصنعاء برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي.
ناقشت اللجنة عدد من القضايا ذات الصلة بالبطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة والجهود المبذولة في هذا الجانب.
واستعرض الإجتماع عدد من مقترحات أعضاء اللجنة بهذا الخصوص .. مؤكدين ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والإلتزام بمعايير الجودة وكذا سرعة الإجراءات لإستكمال مشروع البطاقة السلعية بما يلبي إحتياجات منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المحافظات.
سبأ