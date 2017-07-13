[13/يوليو/2017]
جيزان - سبأ:
لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بقطاعي جيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع الفريضة العسكري ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.
وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين أثناء تمركزهما في موقع الفريضة وقنص جندي بموقع الكرس بجيزان.
ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة بنجران مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد.
سبأ