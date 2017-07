Aujourd'hui soir, une campagne de Twitter au sujet des pertes de la Coalition saoudienne contre le Yémen [13/يوليو/2017]





SANA'A, 13 Juillet (SABA)- Le jeudi soir, une campagne sur Twitter sur les pertes de la coalition dirigée par l'Arabie contre le Yémen au cours de la première moitié de 2017.



La campagne sur Twitter, qui débutera à 21h00 aujourd'hui, et sous le slogan que 2017 est l'année inoubliable pour les envahisseurs et les combattants pro-agression, montrera les pertes de la coalition dirigée par l'Arabie dans la vie et de munitions, terre, air et mer par des chiffres, des images, des vidéos et des opérations importantes au cours du premier semestre de cette année



Les organisateurs ont noté que la campagne comprend le déploiement des scènes les plus importants distribués par les médias militaires au cours des six premiers mois de 2017, ainsi que le travail non exposé (clignotements, infographique, affiches) et les réalisations les plus importantes du niveau de la fabrication et puissance de missile.



Les organisateurs ont souligné l'importance d'une participation active à la campagne de Twitter pour transférer les opérations militaires réalisées par les forces conjointes yéménites face à la coalition dirigée par l'Arabie à voir le monde.



