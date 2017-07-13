[13/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش لقاء بمديرية الشعر محافظة إب اليوم برئاسة وكيلا المحافظة راكان النقيب وصادق حمزة، سير الأداء الخدمي بالمديرية.
واستعرض اللقاء الذي حضره مدير المديرية رضوان النصافي، الجوانب المتعلقة بتعزيز الأمن والإستقرار وحشد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته وكذا تسيير قوافل دعم للمرابطين في الجبهات.
وثمن وكيلا المحافظة مواقف أبناء الشعر .. داعيين أبناء المحافظة إلى مزيد من الإصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال .
وأشارا إلى ضرورة رفد المرابطين في جبهات الشرف والبطولة بقوافل الدعم والذين يقدمون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره
سبأ