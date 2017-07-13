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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 07:42:03م
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ملك اسبانيا: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي تسبب باضطراب للشركات الاسبانية
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  اقتصاد
ملك اسبانيا: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي تسبب باضطراب للشركات الاسبانية
[13/يوليو/2017]
لندن - سبأ :
 اعتبر العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس، ان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي خلق حالة من الاضطراب للشركات الاسبانية والشعب الاسباني.

وقال العاهل الاسباني خلال حفل استقبال في منطقة الاعمال في لندن قبل أن يجري محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم "لا نستطيع أن ننكر أن السيناريو الذي اوجده قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في حالة من الاضطراب والشك بالنسبة لشركاتنا الكبرى، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

ودعا الى ضرورة تقليل العوائق المستقبلية، وقال "يجب ان نحرص على أن تقلل مفاوضات الخروج من حالة الاضطراب هذه الى أدنى مستوياتها، ومن المهم أيضا أن يوفر اطار علاقاتنا المستقبلية الظروف لشراكة تجارية وثيقة من خلال محاولة تقليل العقبات المستقبلية".

يذكر أن بريطانيا واسبانيا ترتبطان بعلاقات تجارية قوية، حيث زادت الاستثمارات الاسبانية في بريطانيا عن 82 مليار يورو، كما أن بريطانيا هي ثاني أكبر مستثمر في إسبانيا بحصة 12 في المائة من اجمالي الاستثمارات الخارجية.

سبأ
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