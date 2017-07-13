محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يهنئ نظيره الفرنسي بمناسبة العيد الوطني صنعاء - سبأ:

هنأ وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، بمناسبة ذكرى 14 يوليو العيد الوطني لبلاده.



وأشار وزير الخارجية في تهنئته إلى أن الثورة الفرنسية حملت الكثير من القيم النبيلة التي تؤكد على العدالة والمساواة والحرية ورفع الظلم عن الإنسان والعمل على نشر هذه القيم في كل أرجاء المعمورة .



وقال " لكن ما حدث في اليمن قد تجاوز كل تلك القيم والمبادئ بسبب تسلط المال الخليجي وسطوته والخداع في عالم اليوم، فالشعب اليمني ومنذ 26 مارس 2015 يتعرض لعدوان عسكري غاشم وحصار شامل، أدى إلى خلق أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفي المقابل يتفرج العالم وبتواطؤ مخز على جنون السعودية وتحالفها دون أي رد فعل سياسي أو إنساني ".



وأشار الوزير شرف، إلى العدوان السعودي الأمريكي عمل على استغلال علاقاته المالية والإقتصادية بدول العالم الرئيسية بشكل بشع وعمل على فرض تعتيم إعلامي مدفوع ثمنه للتغطية على جرائمه التي ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين اليمنيين.



ولفت إلى أن العدوان سعى إلى إبرام العديد من صفقات إستيراد السلاح وآخرها مع الإدارة الأمريكية بمبلغ 110 مليار دولار في محاولات منه لشراء الدول وقادتها والنخب السياسية والإقتصادية والعسكرية فيها.

سبأ [13/يوليو/2017]سبأ