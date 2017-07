Stephen O'Brien: le système de santé est complètement écroulé au Yémen [13/يوليو/2017]



NEW YORK, 13 Juillet (SABA)- Le système de santé au Yémen est complètement effondré, et des millions de Yéménites souffrent pour survivre chaque jour. Des millions de Yéménites boivent aussi de l'eau contaminée , a déclaré le sous-secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires Stephen O'Brien.



Prenant sa parole lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Yémen, Stephen O'Brien a dit que les travailleurs de la santé yéménites avaient pas reçu leur salaire pendant un an, en notant que le système de santé est complètement écroulé au Yémen.



M. O'Brien a déclaré que son organisation a besoin de fonds pour accroître l'aide humanitaire au peuple yéménite. « Je souhaite que je ne voudrais pas répéter ma séance d'information au sujet de la détérioration humanitaire devant vous », a-t-il dit.



En outre, il a souligné que 20 millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire, soulignant que la stabilité est essentielle pour assurer la livraison des vaccins anticholériques à des milliers de Yéménites.





AS/AS



SABA