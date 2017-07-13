[13/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
أكد إجتماع بمديرية مدينة المحويت أهمية تعزيز الإصطفاف والتلاحم لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته الإجرامية.
كما أكد الإجتماع الموسع الذي عقد اليوم برئاسة وكيل المحافظة حمود شملان وضم المشائخ والوجهاء والقيادات المجتمعية بالمديرية، دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختف الجبهات دفاعا عن الوطن وسيادته.
وفي الإجتماع ألقيت كلمات أشارت إلى أن ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، يتطلب من الجميع تعزيز التلاحم في مواجهة وإفشال مخططاته .
وأكدت الكلمات أن المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين، جرائم حرب تتنافى مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
حضر الإجتماع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومسئولي السلطة المحلية بالمديرية.
سبأ