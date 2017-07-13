محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بالحديدة يناقش آلية تطوير العمل الجمركي وإعادة تشغيل الكهرباء الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع بجمرك ميناء الحديدة برئاسة وزير المالية الدكتور صالح شعبان وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج، آلية تطوير العمل الجمركي والإيرادي ومكافحة التهرب الجمركي.



وفي الإجتماع أكد الوزير شعبان أهمية تفعيل العمل الجمركي ومواجهة التهرب الجمركي الذي يؤثر بشكل كبير على الخزينة العامة وموارد الدولة.



وشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الجمركي للحفاظ على قوة النظام الجمركي وتقديم التسهيلات التي من شأنها استقطاب شركات تجارية للإستيراد عبر جمرك ميناء الحديدة.



فيما أشار وزير الكهرباء والطاقة إلى جهود وزارتي الكهرباء والمالية وقيادة محافظة الحديدة لإعادة تشغيل كهرباء الحديدة ومعالجة الإشكالات الفنية التي تؤخر عملية التشغيل .. لافتا إلى أن تشغيل الكهرباء مرتبط بتوفير المشتقات النفطية.



وكان محافظ الحديدة تطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه المحافظة ومنها إنقطاع الكهرباء والحلول التي من شأنها إعادة التيار الكهربائي.



وطالب بإعادة فتح الباب الرابع من حساب الموازنة العامة لما له من دور كبير في تسهيل العديد من المهام وتحسين وإستمرار العملية الإيرادية في المحافظة.



إلى ذلك تفقد وزيرا المالية والكهرباء ومحافظ الحديدة ساحات الحاويات واطلعوا على الحركة التجارية للنشاط الملاحي لميناء الحديدة .



وزاروا الساحة الخاصة بالسيارات المستوردة ووجهوا جمرك ميناء الحديدة بإشعار مالكيها سرعة استيفاء التخليص الجمركي لها وتنفيذ القرارات الخاصة بالمتأخرين.



حضر الإجتماع مدير عام جمرك الميناء عبدالله حبيب ومدير مكتب الضرائب محمد سيف الفقية ونائب مدير جمرك الميناء عادل عباس.

سبأ [13/يوليو/2017]سبأ