ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:44:35م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
إجتماع بالحديدة يناقش آلية تطوير العمل الجمركي وإعادة تشغيل الكهرباء
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يشتري باكايوكو بـ40 مليون يورو
اللقاء التشاوري الثاني للصيادين بالحديدة يناقش أوضاع الجمعيات والصيادين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد المقابر الجماعية في الكونغو بسبب أعمال العنف
[13/يوليو/2017]
واشنطن- سبأ:
أعلنت الأمم المتحدة أنها عثرت على 38 موقعًا جديدًا لمقابر جماعية محتملة في منطقة (كاساي الوسطى) بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أُحصيت 80 مقبرة جماعية على الأقل في منطقة (كاساي) التي تشهد أعمال عنف منذ 9 أشهر بين قوى الأمن المحلية وميليشيا (كاموينا نسابو) القبلية منذ سبتمبر الماضي.

وبحسب حصيلة للكنيسة الكاثوليكية فإن أعمال العنف أسفرت عن مصرع أكثر من 3000 شخص فيما يقدر عدد الأشخاص الذين هربوا من منازلهم في أقاليم (كاساي) بحوالى 1,3 مليون.

وتشهد 4 محافظات في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال عنف منذ سبتمبر العام الماضي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
مستوطنون صهاينة يجددون اقتحاماتهم للمسجد الاقصى المبارك بحراسات مشددة
الناتو يدعو روسيا الى السماح بحضور مراقبين لتدريبات الغرب 2017
الرئيس الألماني يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة
روسيا تعتزم انتاج صاروخ بالستي يبلغ وزنه 100 طن
مصرع أربعة رجال شرطة بينهم مسئول في هجوم بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان
دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لرفض دخول طالبي لجوء
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
مقتل وإصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي جراء تفجير إرهابي في الأنبار
عاصفة شتوية تضرب نيوزيلندا

العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
[12/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by