[13/يوليو/2017]
واشنطن- سبأ:
أعلنت الأمم المتحدة أنها عثرت على 38 موقعًا جديدًا لمقابر جماعية محتملة في منطقة (كاساي الوسطى) بجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وبحسب وسائل الإعلام فقد أُحصيت 80 مقبرة جماعية على الأقل في منطقة (كاساي) التي تشهد أعمال عنف منذ 9 أشهر بين قوى الأمن المحلية وميليشيا (كاموينا نسابو) القبلية منذ سبتمبر الماضي.
وبحسب حصيلة للكنيسة الكاثوليكية فإن أعمال العنف أسفرت عن مصرع أكثر من 3000 شخص فيما يقدر عدد الأشخاص الذين هربوا من منازلهم في أقاليم (كاساي) بحوالى 1,3 مليون.
وتشهد 4 محافظات في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال عنف منذ سبتمبر العام الماضي.
سبأ