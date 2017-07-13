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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:44:35م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
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  محلي
مناقشة سير الأداء الخدمي والتنموي في مديريات العدين الأربع بإب
[13/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 عقد بمديرية العدين محافظة إب إجتماع موسع برئاسة وكيلا المحافظة حارث المليكي وقاسم المساوى لمناقشة الجوانب المتصلة بسير الأداء الخدمي والتنموي وتلبية إحتياجات المواطنين بمديريات الحزم والفرع ومذيخرة والعدين.

وفي اللإجتماع الذي حضره مدراء عموم مديريات الحزم والفرع ومذيخرة والعدين أوضح وكيلا المحافظة أن الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، تتطلب من الجميع التعاون مع الجهات الرسمية في تحقيق الأمن والإستقرار وخدمة المواطن .

وأشارا إلى أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال .. وأشادا بموقف أبناء هذه المديريات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

إلى ذلك تفقد وكيلا المحافظة المليكي والمساوى مستشفى المزاحن الريفي بمديرية فرع العدين، واطلعا على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين .

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

سبأ
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