[13/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
التقى محافظ تعز عبده الجندي اليوم المدير الإقليمي لمنظمة أوكسفام تيجل ومنسق البرامج الإنسانية في اليمن خشنت.
جرى خلال اللقاء إستعراض البرامج والأنشطة الإنسانية للمنظمة بالمحافظة بهدف تخفيف معاناة المواطنين المعيشية جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر والذي ينذر بكارثة إنسانية تهدد سكان مدينة تعز.
وعبر المحافظ الجندي عن تقديره للتدخل الإنساني للمنظمة لمواجهة التحديات الراهنة بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية بالمحافظة .
وحث المنظمة على توسيع برامجها في قطاعات المياه والإصحاح البيئي والصحي .. مؤكد حرص السلطة المحليه على تقديم الدعم لجهود المنظمة للقيام بمهامها وأنشطتها.
وكان محافظ تعز والمدير الإقليمي لمنظمة أوكسفام زارا مركز مكافحة الكوليرا ومخيم النازحين من مديريات المدينة واطلعا على مستوى الخدمات والرعاية التي تقدم لهم لتخفيف معاناتهم الإنسانية.
سبأ