نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها: نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي. الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة. مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.