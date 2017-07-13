[13/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج، الجوانب المتعلقة بإعادة تشغيل الكهرباء بالمحافظة.
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد إلى القضايا المتصلة بإيرادات صندوق دعم الإحتياجات الهامة والضرورية لمحافظة الحديدة.
وإستعرض الإجتماع بحضور مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب ونائبه المهندس عبد الرحمن حجر ومدراء الإدارات المختصة بكهرباء الحديدة، موضوع المازوت الخاص بتشغيل محطات رأس كتنيب ومتابعته لدى الشركة الموردة ووضع الحلول لتجاوز الصعوبات التي تواجه المؤسسة.
كما تم مناقشة الإيرادات الخاصة بكهرباء الحديدة لدى الجمارك وضرورة وضع آليات مناسبة لضمان وصولها لما خصصت له.
وحث الإجتماع جمارك مينائي الصليف والحديدة على ضرورة متابعة أعمال تحصيل الإيرادات بما يضمن تلبية إحتياجات الكهرباء من الوقود لتشغيل المحطات وإعادة التيار الكهربائي.
حضر الإجتماع مدير محطة رأس كتنيب المهندس طه سلام ومدير محطة الحالي عزي جعفر.
سبأ