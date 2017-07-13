محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال العامة يدشن أعمال الصيانة الروتينية والطوارئ للطرق والجسور صعدة - سبأ:

دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومعه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي، اليوم أعمال الصيانة الروتينية والطوارئ للطرق والجسور بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.



تستهدف أعمال الصيانة 12 طريق رئيسي في مختلف أنحاء الجمهورية، بطول ما يقارب من ألفين كيلو متر، أهمهما طريق "صنعاء – إب – تعز"، طريق " صنعاء- الحديدة"، طريق " صنعاء – عمران – صعدة"، وطريق "عمران- حجة"، وطريق " ذمار- البيضاء".



حيث دشن وزير الأشغال والمهندس السماوي ومعهما وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب يحيى الحاكم ورئيس وحدة الطوارئ كبير المهندسين بصندوق الطرق المهندس نبيل المؤيد، أعمال الصيانة بطريق صنعاء– حوث – صعدة وإستكمال إعادة تأهيل جسر خيوان بعمران ومسح وتسوية وترميم مشروع طريق حرف سفيان – العمشية "صعدة" .



وخلال زيارته لجسر خيوان بعمران استمع وزير الأشغال ومرافقوه، من مدير عام وحدة الطوارئ بمؤسسة الطرق المهندس عبدالرحمن الحضرمي إلى شرح عن مراحل تنفيذ إعادة تأهيل الجسر والأعمال المتبقية .. مبينا أنه تم الإنتهاء من أعمال الحديد والتجهيز لأعمال الصبيات الخرسانة .



وأشاد الوزير مطلق بالجهود المبذولة في إعادة تأهيل جسر خيوان الذي يعد من الجسور الهامة والرئيسية على طريق صنعاء – عمران– صعدة والذي سيسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين .. موجها بسرعة إستكمال العمل في الجسر خلال أسبوع .



وأشار إلى أن إستهداف طيران العدوان لجسر خيوان أكثر من مرة، ساهم في عرقلة تقديم المنظمات الدولية لأعمال الإغاثة الإنسانية وكذا عرقلة وصول المحاليل والأدوية الخاصة بالكوليرا .. معتبرا ما يقوم به تحالف العدوان السعودي الأمريكي من تدمير للطرق والجسور إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



إلى ذلك اطلع وزير الأشغال العامة ومرافقوه على أعمال المسح والتسوية والترميم لطريق حرف سفيان – العمشية "صعدة"، والذي تنفذه وحدة الطوارئ بالمؤسسة العامة للطرق والجسور وتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق .



وأكد الوزير مطلق أهمية إستكمال المقاطع التي لم يتم إستكمالها من قبل المقاول وإعادة تعبيدها كمعالجة سريعة تسهم في تسهيل حركة التنقل في الطريق الرئيسي " صنعاء – حوث – صعدة " .



واستمع من مدير الصيانة بمؤسسة الطرق فرع صعدة المهندس أمير الدين الحوثي إلى إيضاح عن سير العمل في المشروع وفق البرنامج المعد من صندوق صيانة الطرق ووحدة الطوارئ .



ووجه وزير الأشغال العامة بإستمرارية العمل من أجل إستكمال المشروع .. مشيرا إلى أن هناك لجان ستقوم بالنزول الميداني لمتابعة برنامج العمل بما يكفل الإنتهاء من المشروع الذي سيعمل على تخفيف معاناة المواطنين.



وأكد الإستعداد تقديم الدعم اللازم لإستكمال المشروع وفق الإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى أهمية توريد مستحقات صندوق صيانة الطرق بما يكفل الوفاء بإلتزاماته في مجالات شبكات الطرق والجسور وخاصة التي يستهدفها العدوان.



رافقه خلال الزيارة مدير عام المشاريع بمؤسسة الطرق المهندس شوقي القيلي واستشاريي وحدة الطوارئ بصندوق صيانة الطرق المهندس محمد شرف الدين والمهندس عبدالعزيز المؤيد.

سبأ [13/يوليو/2017]سبأ