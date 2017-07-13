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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:06:37م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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لقاء موسع بمديرية همدان تحت شعار الإجازة الصيفية وعي وتربية
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أقيم بمديرية همدان بمحافظة صنعاء اليوم لقاء موسع للعلماء تحت شعار "الإجازة الصيفية وعي وتربية".

وفي اللقاء الذي حضره عدد من العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية أكدت كلمة الفعالية التي ألقاها همدان عسكر، أهمية دور العلماء والخطباء والتربويين في استغلال الإجازة الصيفية في تعزيز قيم الإخاء وحب الوطن في نفوس الطلاب.

وألقيت في اللقاء العديد من الكلمات شددت على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية لتوحيد الصفوف وإرساء قيم التسامح.. داعية إلى أهمية نشر التوعية بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
سبأ
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