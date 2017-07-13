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لقاء موسع بمديرية همدان تحت شعار الإجازة الصيفية وعي وتربية
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أقيم بمديرية همدان بمحافظة صنعاء اليوم لقاء موسع للعلماء تحت شعار "الإجازة الصيفية وعي وتربية".
وفي اللقاء الذي حضره عدد من العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية أكدت كلمة الفعالية التي ألقاها همدان عسكر، أهمية دور العلماء والخطباء والتربويين في استغلال الإجازة الصيفية في تعزيز قيم الإخاء وحب الوطن في نفوس الطلاب.
وألقيت في اللقاء العديد من الكلمات شددت على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية لتوحيد الصفوف وإرساء قيم التسامح.. داعية إلى أهمية نشر التوعية بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
سبأ