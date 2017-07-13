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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:14:47م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
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اختتام دورة للمتطوعين بالمحويت في مهارات الاتصال للوقاية من الكوليرا
[13/يوليو/2017] المحويت - سبأ:
اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية للمتطوعين المجتمعيين بمديريتي الخبت وحفاش، في مجال مهارات الإتصال للوقاية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة.

هدفت الدورة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة سما اليمن التنموية، تدريب 30 مشاركا ومشاركة من المتطوعين المجتمعيين بالمديريتي في مجال مهارات الاتصال للوقاية من الكوليرا.

وتلقى المشاركين في الدورة التي تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للمؤسسة للحد من الكوليرا، تدريبات نظرية وتطبيقية حول طرق الوقاية والمعالجة للكوليرا، وأهمية الإسعاف للمصاب بالكوليرا.
سبأ
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