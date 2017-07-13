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اختتام دورة للمتطوعين بالمحويت في مهارات الاتصال للوقاية من الكوليرا
[13/يوليو/2017] المحويت - سبأ:
اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية للمتطوعين المجتمعيين بمديريتي الخبت وحفاش، في مجال مهارات الإتصال للوقاية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة.
هدفت الدورة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة سما اليمن التنموية، تدريب 30 مشاركا ومشاركة من المتطوعين المجتمعيين بالمديريتي في مجال مهارات الاتصال للوقاية من الكوليرا.
وتلقى المشاركين في الدورة التي تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للمؤسسة للحد من الكوليرا، تدريبات نظرية وتطبيقية حول طرق الوقاية والمعالجة للكوليرا، وأهمية الإسعاف للمصاب بالكوليرا.
سبأ