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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:06:37م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
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  رياضة
تأهل الأسبانية موجوروزا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد سحقها ريباريكوفا
[13/يوليو/2017] لندن- سبأ:
تأهلت الأسبانية جاربين موجوروزا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعدما سحقت السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا بنتيجة 6-1 و6-1 اليوم الخميس.

واحتاجت موجوروزا التي بدت واثقة خلال اللقاء إلى 64 دقيقة فقط لتتغلب على المصنفة 78 عالميا ريباريكوفا، التي أقصت المصنفة الثالثة كارولينا بيلسكوفا والأمريكية كوكو فاندفيجه في مشوارها غير المتوقع نحو قبل النهائي.

وتقدمت اللاعبة الإسبانية 3-صفر بعد 10 دقائق فقط بفضل أدائها القوي أمام منافسة بدت متوترة في أهم مباراة في مسيرتها حتى الآن.

وستلتقي موجوروزا، التي خسرت أمام سيرينا وليامز في نهائي البطولة في 2015، مع الفائزة من مباراة قبل النهائي الثانية التي ستجمع بين فينوس وليامز والبريطانية جوهانا كونتا في المباراة النهائية يوم السبت.
سبأ
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