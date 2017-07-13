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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:14:47م
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لقاء تعريفي لبرنامج دعم مركز الأطفال بصنعاء
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اللقاء التعريفي لبرنامج دعم مركز الأطفال " فصول تعويضية وأنشطة ومهارات حياتية " ينفذها مكتب التربية بالمحافظة بإشراف وزارة التربية وبدعم منظمة اليونيسيف.

هدف اللقاء الذي شارك فيه 35 مشاركا يمثلون مديريات همدان وبني حشيش وسنحان، إلى وضع رؤية موحدة لتنفيذ برنامج دعم مراكز الأطفال خلال الإجازة الصيفية في المديريات المستهدفة.

وأكد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، أهمية البرامج لتنمية مهارات الأطفال خلال الأجازة الصيفية .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من البرنامج وتعويض الطلاب المتأثرين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن واستهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليمية.

بدوره أستعرض مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية محمد ناجي خماش، أهداف برنامج دعم مراكز الأطفال الذي تشرف عليه الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران البيضاء.

وأشار إلى أن هذه هي المرحلة الأولى والتي ينفذها مكاتب التربية في المحافظات خلال الإجازة الصيفية وتستمر 45 يوما بالشراكة مع مؤسسة حماية الأطفال والشباب.

فيما أشار رئيس شعبة التعليم بالمحافظة يحيى المنتصر ومنسق اليونيسيف بمكتب التربية بالمحافظة فهد المطيري إلى أهمية اختيار مقرات المراكز وإعداد جدول الدروس التعويضية ومناقشة آلية اختيار المعلمين في مراكز دعم الأطفال والخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج.

حضر اللقاء رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية بالمحافظة عبدالملك الوادعي ومسئول التعليم بمكتب اليونيسيف الميداني صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشميري.
سبأ
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