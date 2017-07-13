ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:14:47م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
مناقشة سير الأداء الخدمي والتنموي في مديريات العدين الأربع بإب
محافظ تعز يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أوكسفام
صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديرية القفر بإب
إجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش الجوانب المتعلقة بإعادة تشغيل كهرباء الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى خلال شهر
[13/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال شهر في أحدث مؤشر على قوة سوق العمل التي تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس: إن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بمقدار 3 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 247 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من يوليو.. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بواقع 2000 طلب عن التقديرات السابقة.

وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب الذي يرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع 123 على التوالي.. وتقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل حيث سجل معدل البطالة 4.4 في المائة.

ويأتي الانخفاض في طلبات إعانة البطالة في أعقاب بيانات أعلنت الأسبوع الماضي وأظهرت أن الاقتصاد خلق 222 ألف فرصة عمل في الشهر الماضي وهي ثاني أعلى زيادة في الوظائف منذ بداية العام الحالي.

وارتفع متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 2250 طلبا إلى 245 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
وول ستريت تفتح مستقرة قبيل اليوم الثاني من شهادة يلين
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع واردات الصين من الخام الشهر الماضي
النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
المفوضية الأوروبية توصي بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان
تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر
إرتفاع سعر الذهب إلى 1219 دولاراً للأوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 48 دولار للبرميل
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
[12/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by