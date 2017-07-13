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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 06:14:47م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[13/يوليو/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (85ر48) نقطة وبنسبة (94ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (38ر5121) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (23ر5170) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(488) ألفًا و(620) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر0) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(479) ألفًا و(315) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (309ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (57ر17)  مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (661) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (55ر26) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (471) ألف ريال عماني أي ما نسبته (94ر18) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (189) ألف ريال عماني وبنسبة (61ر7) في المائة. 
سبأ
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