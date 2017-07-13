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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:58م
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  اقتصاد
ارتفاع واردات الصين من الخام الشهر الماضي
[13/يوليو/2017] بكين - سبأ :
ارتفعت واردات الصين من الخام الشهر الماضي بنسبة 9ر 17% على أساس سنوي رغم تراجع الشحنات 2.9 بالمئة مقارنة مع مايو الذي سجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وذكرت بيانات الجمارك الصينية اليوم أن الصين استوردت 36.11 مليون طن من النفط الخام بما يعادل 8.79 مليون برميل يوميا في يونيو مما يجعلها مجددا أكبر مشتر عالمي في ذلك الشهر.

ووفقا لبيانات الجمارك استوردت الصين 212 مليون طن من الخام أو 8.55 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بزيادة 13.8 بالمئة عن نفس الفترة من 2016.

ونمت الواردات لثاني أعلى مستوى على الإطلاق في مايو وسط مخاوف من انخفاض إمدادات الخام إلى آسيا بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس  2018.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الغاز الطبيعي في الأشهر الستة الأولى من العام زادت 15.9 بالمئة إلى 31.09 مليون طن بينما انخفضت واردات منتجات النفط المكرر 2.8 بالمئة إلى 15.03 مليون طن في النصف الأول من السنة.
سبأ
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