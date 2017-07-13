مصرع أربعة رجال شرطة بينهم مسئول في هجوم بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان [13/يوليو/2017] إسلام آباد – سبأ:



لقي أربعة من رجال الشرطة بينهم مسئول كبير حتفهم واصيب اخر في هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الخميس على سيارة عسكرية في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.







وذكرت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الباكستانية ان الحادث وقع عندما اطلق مسلحون يستقلون دراجتين بخاريتين النار على سيارة عسكرية كانت في طريقها الى مركز الشرطة على طريق ارباب غولام على في منطقة هودا بكويتا حاضرة مقاطعة بلوشيستان.







واوضحت ان ثلاثة ضباط قتلوا على الفور بعد اطلاق النار، بينما اصيب قائد الشرطة مبارك شاه وسائقه باصابات خطيرة.







واشارت الى ان الشرطة وقوات الأمن وفرق الانقاذ هرعت إلى موقع الحادث ونقلوا الجثث والمصابين الى مستشفى في المنطقة حيث توفي الضابط متأثراً بجراحه خلال تلقي العلاج.







وطوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة وشنوا عملية بحث في المناطق المجاورة وكثفوا عمليات التفتيش فى النقاط التابعة للشرطة.

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