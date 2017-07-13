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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:58م
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  عربي ودولي
دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لرفض دخول طالبي لجوء
[13/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
أقامت جماعة “آلاوترو لادو” للخدمات القانونية دعوى ضد الحكومة الأميركية، مساء امس، لمنع حرس الحدود مجموعة من طالبي اللجوء الفارين من عنف العصابات وتجار المخدرات في هندوراس والمكسيك من عبور الحدود الأميركية المكسيكية.

ووفقا للدعوى، فإن بعض أفراد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أشاروا إلى سياسات الهجرة الصارمة التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب، لدى منعهم طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة.

والدعوى أوردت أن جماعات لحقوق الإنسان وثقت “مئات” الحالات المماثلة التي يعود تاريخها إلى صيف عام 2016 على الأقل، أي قبل فوز ترمب بانتخابات الرئاسة.

وجاء في الدعوى أن حرس الحدود لجأوا إلى “التحريف والتهديد والترويع” لدى إبلاغ طالبي اللجوء بأنهم لن يمكنهم الدخول عبر المعابر الحدودية المختلفة في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس.
سبأ
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