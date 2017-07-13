نادي باريس سان جرمان الفرنسي يضم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس [13/يوليو/2017]

باريس - سبأ:

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ضم الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس، قادما من يوفنتوس الإيطالي.



ونشرت حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة للحظة تقديم ألفيس، مرتديا قميص فريق العاصمة الفرنسية.



وبدأ المدافع الدولي مسيرته في البرازيل مع فريق باهيا، قبل أن يبزغ نجمه في إسبانيا مع إشبيلية ثم برشلونة.



إلا أن ألفيس فضل خوض تجربة جديدة الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي، حيث توج معه بالدوري المحلي ولعب دورا مهما في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وارتبط اسم ألفيس خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه غير وجهته في الساعات الأخيرة.

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