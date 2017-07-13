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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:58م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  رياضة
ريال سوسيداد الإسباني يضم اللاعب عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد الإنجليزي
[13/يوليو/2017] سوسيداد - سبأ:
أعلن نادي ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه ضم الجناح عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 9.8 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت وسائل إعلام إسبانية: أن يونايتد وضع بندا في العقد يسمح له بإعادة شراء اللاعب البلجيكي، البالغ من العمر 22 عاما.

ووافق يانوزاي على عقد لمدة خمس سنوات مع النادي المنتمي للباسك، وسيتم تقديمه رسميا اليوم الخميس، عقب مشاركته في أول حصة تدريبية.
سبأ
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