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ريال سوسيداد الإسباني يضم اللاعب عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد الإنجليزي
[13/يوليو/2017] سوسيداد - سبأ:
أعلن نادي ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه ضم الجناح عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 9.8 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت وسائل إعلام إسبانية: أن يونايتد وضع بندا في العقد يسمح له بإعادة شراء اللاعب البلجيكي، البالغ من العمر 22 عاما.
ووافق يانوزاي على عقد لمدة خمس سنوات مع النادي المنتمي للباسك، وسيتم تقديمه رسميا اليوم الخميس، عقب مشاركته في أول حصة تدريبية.
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