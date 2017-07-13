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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:58م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
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يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  عربي ودولي
نائب ديمقراطي يتقدم بأول طلب لعزل ترامب
[13/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
تقدم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الاميركي براد شيرمان بطلب وقعه معه زميله ال غرين لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شيرمان وغرين استندا في اتهامهما لترامب بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي بشأن مايكل فلين أحد أقرب مستشاري ترامب قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالة كومي.

وقال شيرمان: إن “التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة” معترفا بأن هذه الخطوة لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا لكنه ترامب اذا استمر في “عدم كفاءته”.

في المقابل سارع البيت الابيض سارع الى التنديد بهذه الخطوة معتبرا إياها على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي ساندرز “سخيفة بالكامل والأسوأ في الألاعيب السياسية”.

وفي الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في اجراء يتم على مرحلتين إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى “محاكمة” الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته ويعزل تلقائيا إذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلا تتم تبرئته.
سبأ
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