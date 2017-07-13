ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:58م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
ارتفاع واردات الصين من الخام الشهر الماضي
مصرع أربعة رجال شرطة بينهم مسئول في هجوم بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان
دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لرفض دخول طالبي لجوء
نادي باريس سان جرمان الفرنسي يضم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط عناصر إجرامية جندها العدوان لقطع طريق صنعاء - الحديدة
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية صعفان محافظة صنعاء خلايا إجرامية جندها العدوان لزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخلايا كانت مكلفة من قبل العدوان بقطع الطريق بين محافظتي صنعاء والحديدة بهدف إحداث إرباك وفوضى في الطريق الرئيسي المهم الذي يعتبر الشريان الحيوي للعاصمة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن تلك العناصر شكلت خلايا نائمة لزعزعة الأمن والإستقرار والسكينة العامة .. مبينا أن قوى العدوان أوعزت لتلك الخلايا البدء في تنفيذ مخططها الإجرامي بقطع الطريق بالتوازي مع تحرك العدو في جبهة الساحل الغربي وخاصة بمحافظة الحديدة؛ لتسهيل مرور قوى الغزو والإحتلال من خلال الإشتباك مع الجيش والأمن واللجان الشعبية وتنفيذ الكمائن.

وأكد المصدر الأمني أن العناصر متورطة أيضا بتزويد العدو بمعلومات ورصد مواقع مهمة وجسور لطيران تحالف العدوان وقد قام بقصفها.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة مع العناصر الإجرامية زودهم بها العدو .

واعتبر المصدر أن هذه العملية الإستباقية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية وتخطيط دقيق وناجح .. مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة لتكامل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وتعاون المجتمع.

وقال " إن العدوان كان قد راهن على الخلايا التي زودها بالأسلحة لإستخدامها مع بدء معركة الساحل؛ إلا أن يقظة رجال الأمن واللجان الشعبية كشفت وأحبطت ذلك المخطط الجبان وضبطت تلك الأسلحة وباغتت عناصر الإجرام في أوكارها؛ لتفكك بذلك عددا من خلايا التخريب والإجرام بضبط أخطر عناصرها ".

ولفت المصدر إلى أن هذه العملية الناجحة تضاف إلى رصيد الأجهزة واللجان الأمنية الحافل بالنجاحات .. مشيرا إلى أنه يتم ملاحقة بقية العناصر.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من له تسول نفسه المساس بالأمن والسكينة العامة وأنه سيلاقي نفس المصير .. وقال " إن هذه العملية رسالة أيضا لقوى العدوان أن مشاريعهم التخريبية لن تمر على رجال الأمن واللجان الشعبية الذين يشكلون جبهة أمنية حصينة لحفظ الأمن والإستقرار والتصدي لمؤامرات العدوان بكل أشكالها".

وكشف المصدر عن الأسلحة المضبوطة والتي تشمل على 20 بندقية مختلفة نوع إف إن وآلية روسية وعدد 29 قذيفة آربي جي مع ثمان حشوات و17 صفيحة ذخيرة رشاش آلية وقاعدة هاون 82 وسبطانة بي 10 ومعدات أخرى.

وأشاد المصدر بتعاون المواطنين .. معتبرا هذا التعاون ضمان حقيقي لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والإستقرار.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر بالخارجية إحاطة المبعوث الأممي كسابقاتها ولم تنقل حقيقة ما يجري في اليمن
مقتل وإصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي جراء تفجير إرهابي في الأنبار
ضبط متهمين اثنين بتهريب الآثار بأمانة العاصمة
مؤسسة كل البنات بأمانة العاصمة تنظم فعالية قمريات طول السنة
خسائر كبيرة للمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش و اللجان الشعبية بالجوف
الأرصاد يدعو المواطنين وسائقي المركبات للابتعاد عن مجاري السيول 
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
القوة الصاروخية والمدفعية تكبد العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر خلال الساعات الماضية

العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
[12/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by