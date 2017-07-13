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مقتل وإصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي جراء تفجير إرهابي في الأنبار
[13/يوليو/2017] بغداد - سبأ:
قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن العراقي وأصيب ستة آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري وقع اليوم في محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال مصدر أمني عراقي في تصريح له “إن حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مدخل مقر للحشد العشائري في مدينة الكرمة شرق الرمادي في الانبار بلغت ثلاثة قتلى وستة مصابين”.
وكانت القوات العراقية حررت أواخر عام 2015 معظم مناطق محافظة الأنبار من تنظيم “داعش” الإرهابي إلا أنه لا يزال يتواجد العديد من إرهابيي التنظيم في بعض مناطق المحافظة.
سبأ