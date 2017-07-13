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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 03:58:15م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  عربي ودولي
عاصفة شتوية تضرب نيوزيلندا
[13/يوليو/2017] ويلنجتون - سبأ:
تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت نيوزيلندا اليوم في إلغاء جميع الرحلات الجوية الإقليمية من العاصمة ويلنجتون وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

 ووضح توم آدامز خبير الأرصاد الجوية في هيئة "ميتسرفيس" أن سرعة الرياح وصلت في ويلنجتون إلى 160 كيلومترًا في الساعة وسجلت في مضيق كوك الذي يفصل بين نورث آيلاند وساوث آيلاند 130 كيلومترًا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 11 مترًا.

 وقد تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تعليق خدمات السكك الحديدية والعبارات.
سبأ
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