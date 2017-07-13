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عاصفة شتوية تضرب نيوزيلندا
[13/يوليو/2017] ويلنجتون - سبأ:
تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت نيوزيلندا اليوم في إلغاء جميع الرحلات الجوية الإقليمية من العاصمة ويلنجتون وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
ووضح توم آدامز خبير الأرصاد الجوية في هيئة "ميتسرفيس" أن سرعة الرياح وصلت في ويلنجتون إلى 160 كيلومترًا في الساعة وسجلت في مضيق كوك الذي يفصل بين نورث آيلاند وساوث آيلاند 130 كيلومترًا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 11 مترًا.
وقد تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإضافة إلى تعليق خدمات السكك الحديدية والعبارات.
سبأ