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زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب سواحل كوريا الشمالية
[13/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
ضرب زلزال بلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر سواحل كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال يبعد 176 كيلومترًا ناحية الشرق إلى الجنوب الشرقي من مدينة هيمول- لي الكورية الشمالية وعلى عمق نحو 538 كيلومترا تحت سطح بحر اليابان (المعروف أيضا باسم بحر الشرق).
ووفقا لمسؤول بالهيئة فإن الزلزال لا يبدو أنه ناجم عن تجربة نووية.
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خمس تجارب نووية تحت الأرض منذ عام 2006 .
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري المزيد من التجارب النووية بعد تجربتها لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.
سبأ