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آخر تحديث: الخميس، 13 - يوليو - 2017 الساعة 03:58:15م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفع من كليات عسكرية
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة في حفل تخرج الدفعة الـ 50 كلية حربية و25 كلية بحرية و 32 كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة الحديدة فيما يلي نصها:
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  اقتصاد
النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي
[13/يوليو/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتحافظ على بعض مكاسبها السابقة بعد تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لكن بيانات تشير إلى طلب ضعيف على البنزين خففت أثر ذلك.

وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.6 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.1 مليون برميل لكنها تظل هي الأخرى عند النصف الأعلى من متوسط النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 47.74 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو واحدا بالمئة ليغلق عند 45.49 دولار.
سبأ
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