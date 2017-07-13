النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي [13/يوليو/2017] نيويورك - سبأ:

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتحافظ على بعض مكاسبها السابقة بعد تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لكن بيانات تشير إلى طلب ضعيف على البنزين خففت أثر ذلك.



وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.6 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.1 مليون برميل لكنها تظل هي الأخرى عند النصف الأعلى من متوسط النطاق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 47.74 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو واحدا بالمئة ليغلق عند 45.49 دولار.

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