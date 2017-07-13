قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بالقدس وتقتحم الرام [13/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة عناتا بالقدس المحتلة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال سامي، وعبد الله محمد عبد الرحمن خلال اقتحام منازلهما في مخيم قلنديا.



وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامر جولاني خلال حملة مداهمة وتفتيش في عناتا، لافتة إلى أن القوات اقتحمت بلدة الرام شمال القدس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.







وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس، ثلاثة أطفال من الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفرجت عنهم لاحقًا.



وأفاد شهود عيان لمركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الوسطى، واعتقلت الأطفال عرابي غيث (12 عامًا)، حسين أمين شتيوي (12 عامًا)ً، وزغلول زيتون (8 أعوام).



وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال استدعت الشاب نضال أبو ساره للتحقيق معه بغرف "4" بمركز تحقيق "المسكوبية".

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