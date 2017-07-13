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مؤسسة كل البنات بأمانة العاصمة تنظم فعالية قمريات طول السنة
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مؤسسة كل البنات للتنمية بأمانة العاصمة فعالية " قمريات طول السنة " بالتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وشركة MTN للاتصالات .
هدفت الفعالية إلى رفع وعي القطاع الهندسي والمعماري بأهمية إعادة إحياء تراث القمريات وذلك في إطار أنشطة حملة "ألوان القمريات تجمعنا" التي تنفذها المؤسسة إسهاماً منها في دعم الاقتصاد المحلي وإعادة إحياء التراث اليمني وكذا رفع دخل الأسر المنتجة للحرف الاقتصادية وعلى رأسها صناعة القمريات.
تخلل الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية والرقصات الشعبية والمسابقات وتكريم المساهمين والداعمين.
سبأ