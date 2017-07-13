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خسائر كبيرة للمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش و اللجان الشعبية بالجوف
[13/يوليو/2017] الجوف - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان نفذت هجمات متفرقة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في مديرية المتون ومعسكر السلان بمديرية المصلوب ووادي شواق بمديرية الغيل أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.
وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان صدوا زحفاً للمرتزقة باتجاه جبل العنبرة الإستراتيجي بمديرية المتون نتج عنه مصرع وجرح عدد منهم.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في نوبة صابر بمديرية الغيل محققة إصابات مباشرة.
سبأ