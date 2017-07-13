الأرصاد يدعو المواطنين وسائقي المركبات للابتعاد عن مجاري السيول [13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات إلى الابتعاد عن مجاري السيول والقيادة بحذر في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الساعات القادمة .



وتوقع المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخه منها تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة غزيرة أحيانا على المرتفعات الجبلية وخاصة الغربية والجنوبية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة ، شبوة ، حضرموت .



ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى بأخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر نتيجة شدة سرعة الرياح التى تتراوح بين 22 إلى 23 عقدة وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى خمسة أمتار ، فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً .



كما توقع المركز اضطراب البحر في الساحل الجنوبي وباب المندب نتيجة لشدة سرعة الرياح على أجزاء متفرقة منه حيث ستتراوح سرعتها بين 12 إلى 27 عقدة فيما قد يرتفع الموج إلى أربعة أمتار .

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