رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي [13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي صالح القوسي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 80 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن.



وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للأخ عبد المنعم ناصر القوسي وإخوانه ووزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي وكافة آل القوسي بهذا المصاب الأليم .



ولفت الدكتور بن حبتور إلى الأدوار الوطنية والنضالية والاجتماعية للفقيد في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وفي إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وصون سكينته .



وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد حكمائه وشخصية مقدامة كان لها مواقفها القوية وطنيا واجتماعيا ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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