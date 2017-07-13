العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن [13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي حصد أرواح أطفال اليمن بأسلحته المحرمة دولياً ، فيما شن الطيران غارات استهدفت ممتلكات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفل و إصابة طفلين آخرين في مديرية سحار بمحافظة صعدة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان ، فيما استهدف الطيران المعادي سيارة مواطن في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر ، في حين استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على فج حرض و نحو 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وشن غارة على وادي ثعلبة في نجران.

سبأ