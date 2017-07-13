القوة الصاروخية والمدفعية تكبد العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر خلال الساعات الماضية [13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات العسكريين السعوديين في موقع المعزاب ، شمال موقع جوبح بجيزان ، موقع الضبعة بنجران محققاً إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة بالمفاليس في حيفان ، الصلو ، مدرسة الفاروق بمنطقة الجحملية في محافظة تعز , وتم إعطاب آلية للمرتزقة غرب العمري بمديرية ذباب ، مبيناً أن المرتزق نبيل العبد أحد قيادات مايسمى كتائب أبى العباس أصيب في الكدحة .







وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة في المخدرة بمديرية صرواح و معسكر ماس بمحافظة مأرب , في حين لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في وادي نوع بالمديرية نفسها .



وأكد المصدر مصرع الرائد المرتزق سعيد احمد العمراني (الشعوري) في جبهة حام وكذا مصرع أربعة من المرتزقة وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف , بالإضافة إلى تدمير دبابة وإعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في جبل عنبره بصاروخ موجه ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة كانوا إلى جوارها.



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم مباغت شنه أبطال الجيش واللجان على مواقع المرتزقة شرق مديرية المتون بالجوف , فيما تم تدمير آلية عسكرية تابعة لهم في وادي سدبا بالمديرية نفسها.



وفقا للمصدر تم استهداف تجمعات المرتزقة في التبة السوداء بمنطقة كرش في محافظة لحج وشمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

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