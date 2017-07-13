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وزارة التربية تعلن نقل عن مركز امتحاني بمديرية الرياشية محافظة البيضاء
[13/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نقل مركز امتحاني بمديرية الرياشية في محافظة البيضاء.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه تقرر نقل مركز الفلاح الامتحاني بمديرية الرياشية إلى مركز الخنساء للبنات بمدينة رداع.
وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركز الانتقال يوم السبت المقبل لتأدية امتحاناتهم في المركز الجديد بدءاً من امتحان مادة الفيزياء " علمي " والرياضات " أدبي " ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ