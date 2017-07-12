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وكيل وزارة الداخلية يشيد بمستوى الأداء بمصلحة الأحوال المدنية
[12/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ، بالجهود التي تبذل من أجل تحسين مستوى الأداء بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني سواء في المركز أو الفروع.

وأكد وكيل وزارة الداخلية خلال زيارته اليوم لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن قيادة الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه سير العمل بالمصلحة بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين.

وأطلع اللواء محفوظ ومعه رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب، على سير العمل في رئاسة المصلحة وفرع أمانة العاصمة.

واستمع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات من المختصين إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها الأقسام والإدارات المختلفة.

فيما عبر منتسبي المصلحة عن تقديرهم لجهود قيادة المصلحة ونزولها للإدارات وتلمس هموم العاملين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

رافقه مدير عام الأحوال المدنية بأمانة العاصمة العقيد فضل الجبوبي.
سبأ
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