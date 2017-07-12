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  العدوان السعودي على اليمن
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017] إب - سبأ :

نظم أبناء مديريتي السدة والنادرة بمحافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري بإستمرار العدوان السعودي الصهيوامريكي والحصار على اليمن في ظل صمت دولي وعربي مخجل ومعيب.

وأكدوا إستعدادهم لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لموجهة العدوان بقيادة السعودية على الوطن دفاعا عن الأرض والعرض.

وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بالتحرك الجاد لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض جبرا وظلما على اليمن

وأشاد الوكيل الشاهري بالمواقف الوطنية لأبناء مديريتي السدة والنادرة ووقوفهم الى جانب الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

كما ثمن مواقف أبناء الرضمة وكل الشرفاء وثباتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن والدفاع عنه .. لافتا إلى ضرورة التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومرتزقته.
سبأ
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