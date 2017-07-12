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إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في تعز
[12/يوليو/2017] تعز - سبأ :
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عدد من المناطق بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في مدرسة الفاروق بمنطقة الجحملية التي حولوها إلى ثكنات عسكرية.
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان أعطبوا آلية تابعة لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب.
وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أطلقوا صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان في المفاليس في حيفان .
وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الصلو، وإصابات مباشرة في صفوفهم.
سبأ