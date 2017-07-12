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قيادة محافظة صعدة تنعي العلامة علي أحمد الهادي
[12/يوليو/2017] صعدة - سبأ :
نعت قيادة محافظة صعدة العلامة علي أحمد الهادي الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز ال90 عاما .
وأشارت قيادة المحافظة في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن محافظة صعدة واليمن عموما خسر برحيل العلامة الهادي رجلاً أفنى جل عمره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وإرساء الأخلاق الفاضلة.
وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب. . مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ